В центре Хабаровска произошел пожар в здании ресторана

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. В центре Хабаровска произошел пожар в здании, где расположен ресторан. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка задымленных помещений, людей внутри не было. За полчаса огонь был локализован на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарные подразделения выехали на вызов в здании на улице Муравьева-Амурского, 3. По этому адресу находится ресторан "Пани Фазани".

Персонал и посетители вышли самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время пожарные ведут проливку и поиск скрытых очагов горения и тления, обследуются чердак и помещения, расположенные за смежными со зданием стенами. Отмечается, что здание имеет сложную конфигурацию, есть деревянные перекрытия, пластиковые конструкции.

К тушению привлечены 36 человек и 10 единиц техники.

В новость внесены изменения (12:30 мск) - добавлена информация о локализации пожара.