В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции

Возбуждено 12 уголовных дел

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Канал незаконной миграции из стран Средней Азии пресекли сотрудники УФСБ по Республики Крым и городу Севастополю, два организатора и восемь пособников задержаны, возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Республике Крым пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции в форме легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации. Задержаны два организатора незаконной миграции и восемь пособников", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанные организовали пребывание на полуострове более 50 выходцев из стран Средней Азии, они получали мигрантам фиктивные разрешения на трудовую деятельность, незаконно ставили их на миграционный учет, привлекали к строительным работам, а также обеспечивали им проживание. Во время обысков у задержанных нашли деньги, бланки регистрации, патенты и другие фиктивные документы.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено 12 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Органами дознания территориальных подразделений МВД по Республике Крым в УФСБ для соединения с основным уголовным делом переданы еще 57 уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на миграционный учет)", - уточнили в региональном УФСБ.

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.