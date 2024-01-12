Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД

Движение в районе происшествия затруднено, водителей просят выбирать пути объезда

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД, в результате один из них перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 50-го км МКАД (после развязки с Боровским ш.) столкнулись два автомобиля. В результате один из автомобилей перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.