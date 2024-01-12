В Самаре в результате отравления угарным газом погибли два человека

Среди них 14-летний ребенок

ТАСС, 12 января. Женщина и ее 14-летний сын погибли в квартире многоквартирного жилого дома в Самаре, предположительно, от отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мориза Тореза в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела женщины и ее 14-летнего сына без признаков жизни. По первоначальным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом", - говорится в сообщении.