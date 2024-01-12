Прокуратура Колумбии предъявила обвинение сыну президента в отмывании денег

Николас Фернандо Петро Бургос не декларировал поступление доходов, которые могли бы покрыть его расходы в период наличия у него депутатского мандата

КАРАКАС, 12 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии выдвинула обвинение против сына президента республики Николаса Петро Бургоса в отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура выдвинула обвинение против бывшего депутата департамента Атлантико Николаса Фернандо Петро Бургоса в предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег и незаконным обогащением", - говорится в сообщении, опубликованном на странице органа в X (ранее Twitter).

По данным Генпрокуратуры, сын главы государства Густаво Петро не декларировал поступление доходов, которые могли бы покрыть его расходы в период наличия у него депутатского мандата.

Ранее суд назначил Петро Бургосу меру пресечения, которая не предусматривает нахождение под стражей, в связи с полученным обещанием обвиняемого сотрудничать со следствием. Сын президента Колумбии признал, что направлял на избирательную кампанию отца средства, полученные из источников, не отвечающих требованием законодательства.

Расследование в отношении сына президента началось после интервью бывшей жены Петро Бургоса Дэйсурис Васкес журналу Semana, в котором она рассказала, что ее бывший супруг якобы получал деньги от торговцев наркотиками на предвыборную кампанию отца. Средства сын главы государства, как полагает Генпрокуратура, оставлял себе. После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.