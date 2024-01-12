Директора ЧОП приговорили к трем годам условно после стрельбы в школе в Ижевске

По версии следствия, Злобин не обеспечил пропускной режим на территории школы

ТАСС, 12 января. Директора частной охранной организации "Щит", работавшей в школе в Ижевске, где произошла стрельба, приговорили к трем годам условно, признав виновным в том числе в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Октябрьский районный суд Ижевска огласил приговор в отношении 52-летнего жителя Ижевска Злобина А. А., осужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств). С учетом всех исследованных доказательств, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия установлено, что Злобин, являясь директором охранной организации, не обеспечил пропускной режим на территории школы, что поставило под угрозу жизнь и здоровье учеников и работников учреждения. Также мужчина дважды изготовил поддельные распоряжения о переводе денег на общую сумму 500 тыс. рублей. В пресс-службе отметили, что подсудимый признал вину только по второму делу.