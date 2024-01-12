Экс-главе Минстроя Башкирии смягчили приговор по двум делам о превышении полномочий

Рамзилю Кучарбаеву окончательно назначили наказание на срок семь лет и шесть месяцев

УФА, 12 января. /ТАСС/. Верховый суд Башкирии в ходе апелляции смягчил на 1,5 года наказание бывшему министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву по двум уголовным делам о превышении должностных полномочий. Ему окончательно назначено семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В июле 2023 года Октябрьский районный суд Уфы приговорил Кучарбаева к девяти годам лишения свободы в совокупности по двум уголовным делам за превышение должностных полномочий.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания Кучарбаеву назначено окончательное наказание в виде семи лет шести месяцев лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года", - сказано в сообщении.

Как установили суд и следствие, в период работы начальником управления капстроительства Башкирии Кучарбаев без проведения конкурсных процедур заключил 50 госконтрактов с директором ФГУП "УС № 3 ФСИН России" на строительство детских садов, школ, домов культуры, центров спортивной подготовки, очистных и инженерных сооружений и административных зданий. В дальнейшем к выполнению работ были привлечены субподрядчики, а управление строительства ФСИН за посредничество получило более 143 млн рублей.

Директор "УС № 3 ФСИН России" Руслан Валишин был осужден на пять лет лишения свободы. Также Кучарбаев признан виновным в превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау, которые были приняты в эксплуатацию без проведения пусконаладочных работ и других обязательных процедур. В результате сооружения фактически непригодны, ущерб превысил 95 млн рублей.