В Томске возбудили дело о домогательствах учителя к школьнику

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что в одной из школ города учитель физкультуры домогался несовершеннолетнего ученика

ТОМСК, 12 января. /ТАСС/. Учителя одной из школ Томска задержали за насильственные действия сексуального характера в отношении ученика. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе.

В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Томска учитель физкультуры домогался несовершеннолетнего ученика.