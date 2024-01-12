Тело пропавшей россиянки обнаружили на юге Турции

Генконсульство РФ подтвердило в полиции факт гибели туристки из Кирова

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию об обнаружении в Турции тела пропавшей туристки из Кирова.

"В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, 1983 года рождения. По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия. Более подробные сведения, касающиеся указанной трагедии, станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос генконсульства России в Анталье", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.