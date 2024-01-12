В посольстве РФ в Афинах заявили, что сотрудникам ничего не угрожает

В российское диппредставительство до этого поступил пакет с порошком белого цвета

АФИНЫ, 12 января. /ТАСС/. Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства РФ в Греции из-за получения конверта с неизвестным веществом нет. Об этом сообщили журналистам в российском диппредставительстве.

"Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано", - сказали там.

По его словам, утром из отделения греческой почты в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны-отправителя указана Финляндия. "Конверт без вскрытия был проверен сотрудниками посольства на наличие постороннего содержимого. Установлено, что в нем находится субстанция, напоминающая порошок. Согласно действующим в таких случаях правилам, на место были оперативно вызваны специализированные греческие службы, которые провели первоначальную проверку и увезли конверт на дальнейшее исследование", - рассказал представитель посольства.

Дипломат уточнил, что письмо было адресовано посольству России в Афинах. По его словам, экспертиза вещества из конверта займет некоторое время. Греческие власти должны уведомить посольство о ее результатах.