На юге Байкала спасли оказавшихся на оторванной льдине рыбаков

В региональном ГУ МЧС сообщили, что их доставили на сушу

ТАСС, 12 января. Рыбаки, оказавшиеся на оторванной льдине на юге Байкала, доставлены на сушу. Работы по спасению пятерых человек в Кабанском районе Бурятии завершены, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Спасатели МЧС России добрались до рыбаков на льдине вблизи населенного пункта Выдрино и эвакуировали двух человек. Трое доставлены на берег частной техникой. Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что льдину с льдьми унесло на 400 м от берега.

Похожий случай произошел около поселка Танхой. На оторвавшейся льдине в Байкале оказались двое рыбаков. Позже ее прибило к берегу, люди самостоятельно сошли на берег, их состояние удовлетворительное.

Для спасения рыбаков были привлечены 12 человек, задействовано пять единиц техники.

12 января и в ночь на 13 января по южному Прибайкалью ожидается холодная погода, снег, порывы ветра до 24 м/с.