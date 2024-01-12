Суд продлил арест обвиняемому в подготовке теракта в Ижевске

Под стражей он пробудет до 16 марта

ТАСС, 12 января. Суд продлил до 16 марта арест обвиняемому в подготовке теракта против одного из руководителей оборонного завода в Ижевске, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Сегодня Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей жителю Ижевска, обвиняемому в участии в террористической организации и попытке совершения террористического акта. Суд продлил ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 33-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Ранее ФСБ задержала в Удмуртии мужчину 1990 года рождения по подозрению в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Он осуществлял подготовку теракта по заданию украинской террористической организации.