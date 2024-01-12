В Краснодаре после нападения питбуля на ребенка в лифте возбудили уголовное дело

Для установления степени тяжести причиненного здоровью пострадавшего вреда назначили экспертизу

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Собака укусила четырехлетнего ребенка за лицо в лифте многоквартирного дома в Краснодаре, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, 7 января 2024 года в лифте многоквартирного дома на улице Артезианской Краснодара на четырехлетнего мальчика напала собака, причинив ему повреждение в виде укушенной раны правой щеки. Ранее на животное поступали жалобы и от других соседей. По поручению председателя СК РФ следственным управлением по краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователем допрашиваются владелец собаки, пострадавший ребенок и его родители, а также иные очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении.

В краевом следственном управлении СК РФ добавили, что для установления степени тяжести причиненного здоровью ребенка вреда назначили проведение экспертизы.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по городу Краснодару сообщали, что на ребенка напала собака породы питбуль.