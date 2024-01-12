Сотрудники МЧС спасли 15 котов из задымленного склада в Крыму

Как уточнили в ведомстве, никто из животных не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли 15 котов из задымленного в результате короткого замыкания склада в Симферополе, сообщается в Telegram-канале министерства.

"15 котов спасли сотрудники МЧС России в Симферополе. Хозяин склада готовил хвостатым еду на электроплите. Из-за короткого замыкания помещение быстро заполнилось едким дымом. За помощью мужчина обратился в МЧС России", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина выхаживал бездомных животных и оставлял у себя. Во время задымления коты спрятались под мебелью в разных углах склада, спасателям удалось найти и вынести на улицу всех. Никто из животных не пострадал.