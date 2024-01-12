В Москве актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками

Богдана Кибалюка доставили в отдел полиции для разбирательства

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали с наркотиками актера Богдана Кибалюка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Остаповского проезда. Сотрудники полиции остановили для проверки документов 25-летнего актера Богдана Кибалюка. При этом мужчина заметно нервничал, было принято решение его осмотреть. В результате у Кибалюка обнаружено белое вещество, по предварительным данным, наркотики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изъятое вещество направлено на экспертизу, где будут установлены вес и содержимое изъятого. "Актер доставлен в отдел полиции для разбирательства", - добавил представитель правоохранительных органов.

Богдан Кибалюк в 2019 году окончил театральную школу-студию МХАТ. Снимался в сериале "Склифосовский" и фильме "Полицейский с Ютуба".