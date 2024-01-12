Росздравнадзор намерен выяснить причину смерти 10-месячного ребенка в больнице Тюмени

СК проводит проверку по факту происшествия

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Росздравнадзор Тюменской области выясняет причину смерти ребенка в больнице Тюмени, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области выясняет причину смерти 10-месячного мальчика в инфекционной больнице, к которому, по сообщениям СМИ, врачи не подходили длительное время", - говорится в сообщении.

В социальных сетях была распространена информация о смерти в декабре 2023 года ребенка в больнице Тюмени. Его мать полагает, что он умер в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи.

В информационном центре СК России добавили, что в СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России представить доклад об установленных на этапе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки - о ее результатах.