В Воронеже 80-летний пенсионер дважды выстрелил в свою сиделку

Возбуждено уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Пенсионер в возрасте 80 лет дважды выстрелил из, предположительно, охотничьего обреза в 38-летнюю женщину, которая работала у него сиделкой. Женщина получила ранения, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"В квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Воронежа, между 80-летним хозяином и 38-летней женщиной, осуществлявшей за ним уход, произошел словесный конфликт. В ходе ссоры пенсионер произвел не менее двух выстрелов из предмета, напоминающего охотничий обрез, в свою сиделку, причинив ей телесные повреждения <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, конфликт произошел 10 января. Раненая женщина выбежала из квартиры на лестничную клетку и попросила соседей вызвать полицию и медиков, ее доставили в больницу. Как уточняется в сообщении следственного управления СК по региону, следователи допросили пенсионера и сиделку, назначен комплекс судебных экспертиз.