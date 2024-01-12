Суд арестовал Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма

Координатора "Левого фронта" арестовали до 15 февраля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля", - зачитала свое решение судья Евгения Николаева.

Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). По словам адвоката, в тех действиях лидера "Левого фронта", которые ему инкриминируют, отсутствует состав преступления.

Защита Удальцова обжалует его арест. "Мы не согласны с обвинением в отношении Удальцова, не понимаем, с чем связано его уголовное дело, ведь в последние несколько лет он вел себя в публичном пространстве предельно корректно. Мы обязательно обжалуем решение о его аресте", - сказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее сообщалось, что в квартире Удальцова в Москве был проведен обыск, изъяты документы, гаджеты и электронные носители информации. После этого его увезли на допрос в главное здание СК в Техническом переулке.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.