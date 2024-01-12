На Кубани подростка обвинили в убийстве опекуна из ружья

После произошедшего подросток доехал до леса на машине мужа убитой женщины и выбросил оружие, затем его задержали

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Следователи на Кубани предъявили обвинение 14-летнему подростку по делу об убийстве женщины, под опекой которой он находился. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, 10 января 2024 года в помещении летней кухни, расположенной на территории одного из частных домовладений станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района, между женщиной и ее 14-летним опекаемым произошел бытовой конфликт, в ходе которого несовершеннолетний взял находящееся там ружье и произвел два выстрела в область шеи и туловища потерпевшей, причинив ей смертельные ранения. Следственным отделом по Тихорецкому району СК РФ по краю 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве 54-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УКРФ)", - говорится в сообщении.

После содеянного подросток взял автомобиль мужа женщины, доехал до лесного массива, где выбросил ружье, затем его задержали сотрудники полиции. На допросе обвиняемый дал показания и признал вину.