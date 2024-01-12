Полицейские обнаружили в ЛНР более 11 тыс. патронов разного калибра

Боеприпасы направили на экспертизу

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Более 11 тыс. патронов и гранаты обнаружили полицейские в заброшенной хозпостройке в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

"В ходе мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов в Станично-Луганском районе сотрудниками сводного отряда полиции в заброшенной хозпостройке на окраине населенного пункта Герасимовка обнаружено: 8 гранат Ф-1, 5 запалов УЗРГМ и более 11 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии гранаты и запалы уничтожили на месте обнаружения. Патроны изъяли и направили в экспертно-криминалистический центр МВД по ЛНР, проводится проверка.