Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск по уголовной статье

По какой именно статье ведется розыск, в базе МВД не уточняется

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в реестр иноагентов) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Игорь Волобуев с 2000 по 2016 год руководил пресс-службой компании "Газпром", был заместителем главы департамента информационной политики компании. После перешел в Газпромбанк, где до 2022 года занимал пост вице-президента, курировал пиар промышленных активов.

В марте 2022 года Волобуев уехал на Украину, где вступил в ряды ВСУ и воюет против России в составе интернационального батальона. В октябре прошлого года Минюст добавил его в реестр иноагентов.