На северо-востоке Москвы при пожаре в квартире погибли четыре человека

Среди погибших один ребенок

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В доме 14 по улице Академика Комарова произошел пожар в квартире. Погибли четыре человека, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник в квартире на первом этаже, его площадь составила 15 кв. м. Сейчас он ликвидирован. В ходе тушения со второго этажа спасены двое детей.

Столичная прокуратура подтвердила факт пожара и гибели людей. Ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки. "Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.