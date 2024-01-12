Пожар на промплощадке в Златоусте полностью ликвидировали

По предварительным данным, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /ТАСС/. Пожарные в Златоусте Челябинской области полностью ликвидировали горение на деревообрабатывающей промплощадке на площади 1 560 кв. м, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В 19:51 (17:51 мск) пожар в Златоусте полностью ликвидирован", - сказали в пресс-центре.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, в Златоусте в пятницу утром загорелись деревообрабатывающий цех и административное здание. Площадь возгорания составила 1 560 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 13 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. В 12:30 (10:30 мск) была объявлена ликвидация открытого горения.