В Брянской области четыре села частично лишились электроснабжения из-за обстрела ВСУ

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

ТАСС, 12 января. Жители сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки в Брянской области лишись электроснабжения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, к восстановительным работам в селах приступят после согласования с Минобороны России.