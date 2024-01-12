На северо-востоке Москвы при пожаре в доме погибли трое детей

Еще двое детей пострадали

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Трое детей и взрослый, по уточненной информации, погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, еще двое детей пострадали. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По уточненной информации, из четырех погибших в квартире жилой пятиэтажки на улице Академика Комарова трое - это дети. Еще двое детей, которых спасли со второго этажа, пострадали", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник в квартире на первом этаже в доме 14 по улице Академика Комарова. Погибли четыре человека. Площадь возгорания составила 15 кв. м, оно ликвидировано. В ходе тушения со второго этажа спасли двух детей.

Столичная прокуратура подтвердила факт пожара и гибели людей. Ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки.