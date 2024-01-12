В Адыгее в ДТП погибли три человека

Пострадали четверо

МАЙКОП, 12 января. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок на 35-м км участка федеральной автодороги А-160 "Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск" Адыгее привело к гибели трех человек, еще четверых доставили в больницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Nissan. На месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, четверо пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Теучежском районе, недалеко от аула Понежукай. С учетом снегопада и гололедицы к месту происшествия подтянуты дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасный проезд автомобилей на участке федеральной автодороги. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все детали ДТП, следствием межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский" начата проверка.