В Китае произошел выброс газа на шахте

Под завалом оказался 61 человек, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Как минимум 14 человек числятся пропавшими без вести, еще 61 оказался под завалом в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло примерно в 14:00 по пекинскому времени (09:00 мск) в городе Пиндиншань. Согласно предварительным данным следствия, причиной стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.

Местные власти организовали спасательную операцию. Детали аварии выясняются, ведется следствие.