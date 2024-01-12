В Москве возбудили дело после гибели мужчины и трех детей при пожаре

Площадь возгорания составила 15 кв. м

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и троих его детей при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает столичное управление СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, было установлено, что погибли отец и трое его детей. Как уточнила столичная прокуратура, мужчине было 35 лет, его две дочки 2010 и 2012 годов рождения, а мальчик - 2016 года рождения.

Пожар возник в квартире на первом этаже в доме 14 по улице Академика Комарова. Погибли четыре человека. В ходе тушения со второго этажа пожарные спасли двух детей, они пострадали. Площадь возгорания составила 15 кв. м, оно ликвидировано.