СК начал проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина в Подмосковье

Назначены медицинские и судебные экспертизы, по результатам которых установят причину смерти погибших

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина в Мытищах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, назначены медицинские и судебные экспертизы.

"12 января в бытовке, расположенной на территории городского округа Мытищи, обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что в настоящее время на месте проводят осмотр следователи и криминалисты. "Назначены медицинские и судебные экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти погибших", - добавили в ГСУ.

В правоохранительных органах отметили, что в Мытищах на бывшей даче Сталина обнаружены тела двух мужчин, один из которых является охранником.