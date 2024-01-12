В Нижнем Новгороде трех человек спасли на пожаре в доме

По данным МЧС, еще 23 жильцов эвакуировали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в коридоре жилого дома в Нижнем Новгороде, в результате ЧП спасли трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Зайцева поступило в 14:15. "На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение имущества в коридоре на девятом этаже. В результате пожара спасены три человека, двое детей и один взрослый). Еще 23 человека эвакуированы по лестничным маршам", — рассказали в пресс-службе.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 8 единиц техники и 36 человек личного состава.