На Кубани в ДТП с двумя автомобилями погиб мужчина

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. В Белореченском районе Краснодарского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, двоих госпитализировали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"На 12-м км автодороги Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск водитель легкового автомобиля Toyota Corolla в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Kia. В результате ДТП погиб водитель - виновник происшествия, 64-летний мужчина. Водитель и пассажир Kia доставлены в ЦРБ Адыгейска", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано безопасное движение, уточнили в ведомстве.