В Саратове задержали обвиняемых по делу о махинациях с госконтрактами на 80 млн рублей

По данным следствия, экс-председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве региона дал указание директору госучреждения заключить без конкурсных процедур 20 контрактов с организацией, которую позже реорганизовали

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение экс-председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и директору государственного казенного учреждения по делу о махинациях с госконтрактами на 80 млн рублей. Обвиняемые задержаны, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кировскому району Саратова следственного управления СК России по Саратовской области на основе собранных доказательств предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и директору государственного казенного учреждения в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности). В настоящее время следователем СК обвиняемые задержаны", - сообщили в управлении.

О возбуждении уголовного дела стало известно в конце 2023 года. По информации следствия, в 2021-2022 годах чиновник дал указание директору госучреждения заключить 20 госконтрактов с организацией, которая позже была реорганизована, без конкурсных процедур. Это привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств. Из-за невозможности снижения цены бюджету был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей, отметили следователи.

Расследование дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления Дмитрия Костина.