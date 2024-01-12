В Китае в результате аварии на шахте погибли восемь человек

Еще 15 числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. 8 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.

Как отмечается, спасатели установили контакт с оставшимися 22 людьми.

Ранее агентство информировало, что ЧП произошло примерно в 14:55 по пекинскому времени (09:55 мск) в городе Пиндиншань. Согласно предварительным данным следствия, причиной стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.

Местные власти организовали спасательную операцию. Детали аварии выясняются, ведется следствие.