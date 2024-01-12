В Оренбургской области в ДТП погибли два человека погибли

Пострадали четверо

ТАСС, 12 января. Взрослый и 15-летняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали в результате ДТП в Оренбургской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.

ДТП случилось на 59-м км дороги Оренбург - Илек. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina.

"В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажир автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще три пассажира данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение, а также один пассажир из автомобиля Mitsubishi Pajero", - сообщили в управлении.