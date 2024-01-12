Дело о посредничестве во взятке возбудили против экс-сотрудника ГИБДД Ростовской области

По данным ФСБ, вознаграждение в 10 млн рублей предполагалось за принятие мер по освобождению от ответственности фигурантки уголовного дела о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего командира батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, который подозревается в посредничестве во взятке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность, связанная с посредничеством во взяточничестве в особо крупном размере, бывшего командира Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по Ростовской области майора полиции, в настоящее время занимающего руководящую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - филиале ООО "РЖД". Установлено, что он получил взятку в размере 10 млн рублей для неустановленных сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вознаграждение предполагалось за принятие мер по освобождению от уголовной ответственности и назначении меры пресечения в виде домашнего ареста фигурантке уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным следственным управлением СК РФ в отношении бывшего командира батальона ДПС возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону 12 января в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.