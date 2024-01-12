В Шри-Ланке более 60 пациентов сбежали из реабилитационного центра для наркоманов

По меньшей мере 19 человек получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Более 60 пациентов сбежали из лечебно-реабилитационного центра для наркозависимых Кандакаду в Шри-Ланке. Об этом сообщил новостной портал Adaderana.

Отмечается, что они совершили побег после произошедшей между двумя группами пациентов потасовки. По меньшей мере 19 человек получили ранения в результате конфликта.

Реабилитационный центр Кандакаду расположен в городе Великанда в северо-центральной провинции Шри-Ланки. В настоящее время он находится в ведении ланкийского министерства юстиции. Он используется для лечения наркозависимых, а в период пандемии коронавируса был основным на острове учреждением, куда помещали на карантин.

Столкновения между пациентами учреждения в Кандакаду происходили и ранее. Так, в декабре оттуда при похожих обстоятельствах сбежали 139 наркозависимых. Более 100 из них были задержаны силами полиции и военных, а затем возвращены на лечение.