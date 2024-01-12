Полиция Рио-де-Жанейро ликвидировала одного из главных наркоторговцев "Города Бога"

В перестрелке с правоохранительными органами Карлус Энрике дус Сантус и двое его телохранителей получили ранения и позднее умерли в больнице

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 января. /ТАСС/. Один из главарей наркомафии был убит в ходе полицейской спецоперации в районе "Город Бога" в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на представителей военной полиции штата Рио-де-Жанейро.

"Наркоторговец Карлус Энрике дус Сантус по кличке "Карлиньюс Кокаин", которого считают одной из ключевых фигур в системе нелегального оборота наркотиков в районе Сидаде-ди-Деус, был ликвидирован в перестрелке с полицейскими", - говорится в сообщении G1.

По данным портала, бандит в сопровождении как минимум трех телохранителей открыл огонь по полицейским из машины при попытке задержания на одном из выездов из "Города Бога". В перестрелке сам главарь наркотрафика и двое его телохранителей получили ранения и позднее умерли в больнице.

"Город Бога" - одна из самых известных во всем мире фавел Рио-де-Жанейро, которая стала популярна благодаря одноименному фильму режиссера Фернанду Мейреллиса. В картине достаточно достоверно показано, как основанный в 1960-х район социального жилья для малоимущих за несколько десятилетий превратился в один из основных центров организованной преступности Рио-де-Жанейро.

На сегодняшний день "Город Бога" практически полностью контролируют группировки наркоторговцев, а уровень преступности там - один из самых высоких в городе.