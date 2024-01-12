В Дагестане произошло второе за день землетрясение

Толчки ощущали жители Хасавюрта и Хасавюртовского района

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Новолакском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 20:02 на территории Новолакского района на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,4", - говорится в сообщении.

Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрт и Хасавюртовского района. Информация о разрушениях в спасательные службы не поступала.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировали 12 января утром в Хасавюртовском районе Дагестана.