Центр Житомира остался без света

Обесточена по меньшей мере 21 трансформаторная подстанция, сообщил мэр города Сергей Сухомлин

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 21 трансформаторная подстанция обесточена в Житомире на Западе Украины. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Сейчас в городе обесточена 21 трансформаторная подстанция", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), призвав жителей города экономить электроэнергию.

По данным издания "Экономическая правда", отключенные подстанции обеспечивают электричеством центр города.

Сухомлин утверждал, что ремонтные работы займут 1,5-2 часа, однако уже прошло больше 3.