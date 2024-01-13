Блогера Шпака объявили в федеральный розыск

Причиной могло стать возбуждение уголовного дела о дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. МВД России объявило в федеральный розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Шпак Александр Константинович. 1 апреля 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", - говорится в базе. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что поводом для объявления в розыск могло стать возбуждение уголовного дела о дискредитации российской армии.

Тверской суд Москвы 6 октября 2023 года признал Шпака виновным в совершении пяти административных правонарушений по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По каждому из протоколов ему назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Ранее блогера также штрафовали на 50 тыс. рублей.

Александр Шпак - бодибилдер и блогер. Получил известность из-за эпатажной внешности.