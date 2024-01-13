После аварии на шахте в КНР восемь человек числятся пропавшими без вести

По данным агентства Xinhua, еще восемь погибли

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. В результате аварии, произошедшей на угольной шахте в городе Пиндиншань (провинция Хэнань) в центральной части КНР, восемь человек считаются пропавшими без вести. Число погибших не изменилось и составляет восемь, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По последним данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, из 45 человек, остававшихся в шахте, 8 погибли, еще 8 пропали без вести. Все остальные люди были спасены.

На момент аварии под землей находились 425 горняков. Спасательные работы продолжаются. Ответственные работники шахтоуправления задержаны полицией, идет следствие, отмечает Синьхуа.

ЧП произошло в пятницу в 14:55 по местному времени (09:55 мск). Согласно предварительным данным, причиной аварии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.