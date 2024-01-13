СМИ: власти Тайваня подозревают 3,2 тыс. человек в ставках на выборах

По информации газеты "Тайбэй шибао", правоохранители в общей сложности изъяли около $1,45 млн

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Тайваня ведут расследование в отношении более 3,2 тыс. человек, которые подозреваются в организации денежных ставок на результаты выборов главы администрации острова и участии в таких пари. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, в общей сложности подозреваемыми в расследованиях по делу о нарушении закона о выборах проходят более 3,5 тыс. человек, однако абсолютное большинство из них приходится на дела о ставках. Как отмечает издание, 76 подозреваемым уже предъявлены обвинения, еще 46 человек были задержаны.

Как отметили следователи, в некоторых случаях злоумышленники использовали для взаиморасчетов новые технологии и криптовалюты, чтобы избежать уголовного преследования. В общей сложности изъято 45,11 млн новых тайваньских долларов (около $1,45 млн).

Кроме того, 353 человека подозреваются в распространении ложной информации о выборах, несколько из них находятся за рубежом.

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.