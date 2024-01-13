В Киргизии эвакуировали с горного пика пострадавшую россиянку

Состояние альпинистки удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей

БИШКЕК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Киргизии провели операцию по эвакуации со склона горного пика пострадавшей при восхождении российской альпинистки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В МЧС Киргизской Республики от одной из туристических компаний поступила информация о том, что необходима срочная эвакуация российской альпинистки с пика Рацека. В ущелье Ак-Сай при восхождении на пик Рацека она получила травму ноги", - говорится в сообщении.

На место ЧП был направлен вертолет МЧС, экипаж которого, "несмотря на суровую погоду", сумел совершить посадку на высоте 3,8 тыс. м над уровнем моря и эвакуировать пострадавшую.

Россиянку сотрудники МЧС уже передали медикам. "В настоящее время российская альпинистка находится под наблюдением врачей. Состояние ее удовлетворительное", - подчеркивается в сообщении пресс-службы министерства.