В Петербурге произошел пожар на складе Wildberries

Его площадь составила 50 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Пожар возник в складском комплексе в Санкт-Петербурге на площади 50 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В складском комплексе размером 350 на 320 м, высотой 20 м происходит горение на площади 50 000 кв. м. <…> В 09:02 мск пожару присвоен повышенный № 4 ранг сложности. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о повышении ранга пожара.

"В 09:30 пожару присвоен повышенный №5. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, д. 153, поступило в 07:42 мск. К ликвидации пожара привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Специалисты управления Роспотребнадзора по городу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. О результатах исследований проинформируют дополнительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries подтвердили, что склад принадлежит компании. Там также добавили, что продавцам будет компенсирована стоимость товаров.

В новость были внесены изменения (10:05 мск) - добавлена информация об увеличении группировки пожарных.