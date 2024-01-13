В Белгородской области за сутки зафиксировали 56 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Гора-Подол было нарушено электроснабжение, в селе Козинка повреждены пять гражданских автомобилей

ТАСС, 13 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 56 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью БПЛА.

В результате атак в селе Гора-Подол было нарушено электроснабжение, в селе Козинка повреждены пять гражданских автомобилей, в Белгородском районе после работы ПВО повреждены два дома и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Из ствольной артиллерии обстреляли село Гора-Подол. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал он.

Село Козинка в Грайворонском городском округе ВСУ атаковали с помощью шести дронов-камикадзе. Пострадавших нет, повреждены пять гражданских автомобилей. В селе Пороз обезврежено сброшенное с БПЛА взрывное устройство.

В Белгородском районе по селу Устинка выпущено три артиллерийских снаряда, в селах Солнцевка, Щетиновка, Журавлевка с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. Также Журавлевку атаковали двумя дронами-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

Также в Белгородском районе после работы ПВО зафиксированы разрушения. "Выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В поселке Майский в частном домовладении выбиты окна", - сообщил Гладков.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок посажен и обезврежен дрон-камикадзе, также с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли село Вериговка - установлено семь прилетов. В Волоконовском районе по хутору Старому выпущено четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка и хуторе Балки зафиксировано по два прилета минометных снарядов, в поселке Красное и селе Муром - семь и пять минометных снарядов. Также в Муроме упал дрон-камикадзе. Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор.