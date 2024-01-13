В Новосибирске маршрутка столкнулась с грузовиком

Пострадали два человека

ТАСС, 13 января. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска. В результате два пассажира маршрутки получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.

"13 января в 09:40 (05:40 мск) на территории Заельцовского района, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Газель" (маршрут 25, в салоне находились шесть человек), двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Мочищенское шоссе в сторону Георгия Колонды и в пути следования <…> при перестроении совершил наезд на стоящее транспортное средство - грузовой автомобиль Volvo (в салоне находился водитель - мужчина 1968 года рождения). В результате ДТП пострадали два пассажира "Газели", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. "На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - пояснили в ведомстве.