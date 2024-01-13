В строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" произошел пожар

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пожар возник в строящемся здании недалеко от "Москва-Сити" на западе столицы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: Кутузовский проспект, дом 32, корпус 2, в строящемся здании начался пожар. Предварительно, горит склад с лакокрасочными изделиями на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь переходит на второй этаж. Принимаются меры к локализации и ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Строители самостоятельно эвакуируются из горящего здания.

Собеседник агентства добавил, что пожару присвоили повышенный номер сложности. Всего в Москве пять номеров сложности пожаров.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что загорелось здание банка.

"Самостоятельно из горящего здания банка эвакуировались 200 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара в 11:48 мск.

По его словам, к тушению привлекаются около 20 пожарных расчетов.

В оперативных службах уточнили, что возгорание локализовано на площади 400 кв. м.