Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух

В больницах находятся четверо пострадавших

ТАСС, 13 января. Число жертв ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло в Нижегородской области вечером в пятницу, увеличилось до двух. Один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался", - отметили в министерстве.

В настоящее время в больницах находятся четверо пострадавших, еще шесть человек после обследований и оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.