В Эфиопии застрелили сотрудника Красного Креста

В комитете не уточняют, кто именно напал на врача

НАЙРОБИ, 13 января. /ТАСС/. Сотрудник Красного Креста Волду Арегави Берха был застрелен на севере Эфиопии, в районе Тыграй. Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Водитель машины скорой помощи был застрелен, когда находился в автомобиле с эмблемой Красного Креста", - говорится в заявлении. Как отмечается, Берха умер до прибытия в больницу.

Кто именно напал на врача, в комитете не уточняют.

Он является седьмым представителем МККК, погибшим в 2024 году.

В ноябре 2020 года повстанцы подняли в Тыграе мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим они начали продвижение на юг страны с целью заблокировать эфиопскую столицу Аддис-Абебу, однако правительственным силам удалось остановить их наступление. Федеральные власти и руководство повстанцев обменялись 24 августа 2022 года обвинениями в нарушении существовавших между ними гуманитарного перемирия и режима прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего штата Амхара. 1 сентября 2022 года руководство повстанцев обвинило власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, а 9 сентября того же года - в наступлении на северо-востоке штата. Африканский союз предложил сторонам под своей эгидой переговоры, которые начались в ЮАР 25 октября.

В результате 2 ноября федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя подписали соглашение о прекращении боевых действий на севере страны. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики, а также предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи. С ноября стороны в целом выполняют взятые на себя обязательства.