Под Новой Каховкой разрушены несколько домов после обстрела ВСУ

По предварительной информации, жертв нет

ГЕНИЧЕСК, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли массированный удар по поселку Днепряны в Херсонской области, разрушено несколько домов, сообщила в своем Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

"Под ударом находились улицы Партизанская 7а, 9а, 18, 18а, 20, 22 и Садовая 97, 99, 101, 104. На месте разрывов снарядов образовались две большие воронки и до 10 поменьше. По предварительной информации, жертв нет. Несколько домов разбиты полностью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "оказывается помощь тем, кто проживал в квартале обстрела, идет работа над закрытием окон". "Поселок частично обесточен. Аварийная бригада РЭС работает на месте повреждений линий электропередачи", - отмечается в сообщении.